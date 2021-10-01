Срочный выкуп авто

Добро пожаловать на сайт, где вы максимально выгодно решите вопрос с продажей транспортного средства.

Выкуп любых автомобилей дорого – приоритетное направление в деятельности компании.

Для клиентов созданы комфортные условия сотрудничества и индивидуальный подход на каждом этапе взаимодействия.

Выкуп автомобилей в Новосибирске в любом состоянии

На данный момент мы готовы рассмотреть все типы транспортных средств:

Машины с небольшим пробегом, которые не требуют ремонта и реставрации. Автомобили с большим сроком эксплуатации. Битый транспорт после ДТП, в том числе «тотал». Специализированные грузовики: тягачи, самосвалы, рефрижераторы, прицепы и полуприцепы. Отечественный автопром и иномарки.

У вас другая машина, которая не попадает под характеристики данного списка? Просто позвоните и мы придумаем решение вместе!

Как происходит выкуп машины

Компания предоставляет свои услуги с 2013 года.

За время существования мы смогли пройти длинный путь от небольшой автомастерской, где разбирали старые авто для реализации запчастей, до крупного предприятия с юридическим и маркетинговым отделом, собственным СТО и салоном БУ машин.

На данный момент мы предлагаем клиентам разноплановые услуги в области продажи, оценки и переоформления транспортных средств.

Есть возможность получить экспертную оценку и заключение для официального представительства, так и экспресс услуги непосредственно на месте ДТП.

Сотрудничество происходит по определенному алгоритму, который позволяет всем участникам оптимизировать временные затраты и легко получить то, что нужно:

Оставьте заявку на сайте или позвоните нам. Дождитесь звонка сотрудника компании по выкупу машин в Новосибирске. Расскажите о транспортном средстве: можно скинуть фото в вайбер для более точной оценки состояния. Согласуйте предварительную цену и время приезда специалиста к вам на объект. Дождитесь диагностики и заключения эксперта (не более часа). Подпишите договор и получите ваши деньги.

Такой простой алгоритм действий позволяет быстро и выгодно реализовать имущество и получить средства.

Как быстро продать машину в Новосибирске

На самом деле может быть огромное количество причин, почему транспортное средство стоит продать. Для большинства это истечение гарантийного срока.

Так, на 3-5 годы многие автомобилисты предпочитают пересесть на новые «колеса», а старую машину продать.

Есть и другие причины: ДТП, финансовые трудность, смена сферы деятельности.

Мы предлагаем продать авто в Новосибирске дорого с помощью нашей компании. Никаких комиссионных, аукционов и посредников. Никакого ожидания и согласований.

Все просто – у вас автомобиль, а у нас – деньги. Сделка занимает 1-2 часа времени.

Виды сделок

Готовы предложить вам несколько типов сотрудничества:

Покупка транспорта под реставрацию – в это случае ТС должно быть на ходу, а его неисправности несущественные. Эксперт проводит оценку основных узлов и элементов: двигатель, подвеска, ходовая, оптика, электроника, состояние тормозной системы, салона и кузова.

После этого дается заключение по цене. Такие средства передвижения мы апгрейдим и реставрируем на промышленных мощностях автомастерской и используем для дальнейшей перепродажи.

Автовыкуп дорого и срочно в Новосибирске битого транспорта – также мы принимаем машины, которые попали в ДТП, были утоплены или длительное время находились на улице.

В этом случае стоимость будет зависеть от состояния основных компонентов. ТС приобретается для последующей разборки на детали, очистки их и перепродажи. Чаще всего для этих задач подходит транспорт 2000-2021 года после серьезных аварий. Опционально, сотрудники компании могут забрать автомобиль даже с места ДТП.

Скупка БУ авто как металлолома – если системы транспортного средства слишком устарели, покрылись коррозией и имеют критические дефекты, то и в этом случае есть возможность получить деньги.

Мы приобретаем ТС по цене металлолома. Некоторые части автомобиля могут быть реализованы как цветные металлы, основная часть – чермет.

Кроме того, мы также принимает специализированную технику: грузовики, микроавтобусы и другие варианты транспортных средств. Условия сотрудничества зависят от состояния машины и обсуждаются индивидуально.

Если вас интересует скупка машин в любом состоянии в Новосибирске, то именно тут вы найдете самые выгодные условия в области.

Скупаем машины в новосибирске дорого

Работаем на рынке с 2013 года – нас знают и доверяют, приоритеты компании во взаимовыгодном сотрудничестве. Благодаря этому мы смогли вырасти от небольшой автомастерской до крупной компании с широкой сетью филиалов.

Авторитет и лояльное отношение клиентов – за время работы мы сотрудничали с сотнями контрагентов из Новосибирска и других регионов России. Их позитивное впечатление о сотрудничестве – лучший показатель качества работы.

Экспресс автовыкуп дорого – в случае необходимости, все манипуляции проводятся в течение часа. Просто позвоните нам и сможете получить наличные уже в ближайшие 60-120 минут!

Все бесплатно – выезд эксперта на место дислокации транспортного средства, экспертная оценка специалиста, диагностика на оборудовании автосалона, а также транспортировка машины к нам происходит за счет компании.

Вы тратитесь только на телефонный звонок консультанту при первичном обращении.

Выкуп любых автомобилей – дорого или дешево зависит от ТТХ, марки, состояния, года выпуска и ряда других факторов. Мы принимаем машины в абсолютно любом состоянии: от «тотал» до «гарантийных» первогодок.

Высокие цены – честная цена является визитной карточкой компании. Нас хорошо знают в Новосибирске благодаря объективному подходу к оценке ТС.

Мы умеем работать, поэтому, нам не нужно искусственно занижать стоимость, чтобы получить больше. Мы предпочитаем честный и справедливый путь взаимной выгоды.

Широкий спектр услуг – скупка авто, продажа отреставрированных машин, реализация компонентов и ключевых узлов автомобиля, юридическое сопровождение сделки и быстрое переоформление.

Мы выполняем работу «под ключ» и вам не нужно будет решать организационные вопросы самостоятельно.

Собственный автопарк – в арсенале компании эвакуаторы и легковые машины для клиентов. Это значит, что в случае необходимости, мы самостоятельно отгрузим авто в мастерскую, а также предоставим транспорт вам, чтобы вернуться домой.

Хотите продать машину? Нужна консультационная помощь в оценке, реализации, переоформлении? Свяжитесь с нами и получите экспертную помощь в ближайшее время!